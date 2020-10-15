Чиновников Башкортостана будут увольнять за несоблюдение масочного режима

«До 15 октября в каждом органе государственной власти, в каждом муниципалитете республики, в каждом подведомственном учреждении нужно принять внутренние регламенты, обязывающие носить маски, проводить дезинфекцию. За нарушение режима наказывать строго, вплоть до увольнения», – заявил Радий Хабиров.

Также в госучреждениях до минимума сократят количество очных мероприятий, совещания будут проводиться в удаленном формате.

Ранее Хабиров назвал текущую ситуацию в Башкортостане чрезвычайной и призвал всех сфокусироваться на борьбе с пандемией.