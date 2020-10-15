Люди, прибывающие из-за границы, обязаны в течение трех календарных дней обследоваться на коронавирус и разместить результаты на портале «Госуслуги».
Могут ли в Башкортостане оштрафовать за несданный тест на Covid-19 после прилета из-за рубежа?
15 октября стало известно, что жительницу Башкортостана, отдыхавшую в Турции в августе, оштрафовали на 15 тысяч рублей.
После прилета из-за рубежа женщина не разместила результаты анализов в положенный срок, в связи с чем ей пришла повестка. В суде женщина объяснила это тем, что в больнице запись была на более позднюю дату.
С середины сентября в республике и по стране в целом наблюдается значительный рост случаев заболевания пневмонией и коронавирусом, однако авиасообщение сохраняется и даже расширяется: в ближайшее время возобновятся рейсы в Японию, Сербию и на Кубу.
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