Могут ли в Башкортостане оштрафовать за несданный тест на Covid-19 после прилета из-за рубежа?

15 октября стало известно, что жительницу Башкортостана, отдыхавшую в Турции в августе, оштрафовали на 15 тысяч рублей.

После прилета из-за рубежа женщина не разместила результаты анализов в положенный срок, в связи с чем ей пришла повестка. В суде женщина объяснила это тем, что в больнице запись была на более позднюю дату.

С середины сентября в республике и по стране в целом наблюдается значительный рост случаев заболевания пневмонией и коронавирусом, однако авиасообщение сохраняется и даже расширяется: в ближайшее время возобновятся рейсы в Японию, Сербию и на Кубу.