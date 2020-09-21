Глава республики Радий Хабиров на совещании 21 сентября оценил эффективность мер, принятых в школах для недопущения распространения Covid-19. Ранее он неоднократно заявлял, что в случае появления вспышек школы перейдут на дистанционное обучение.
Радий Хабиров высказался о ситуации с коронавирусом в первые дни учебного года
«Обратите внимание, мы этот период очень аккуратно прошли. Несколько случаев заболевания было в нескольких школах на такой огромный объем, но самое главное – мы не допустили цепной реакции, когда начинают болеть педагогические коллективы. В это в том числе большая заслуга медицинских инспекторов», – сказал Хабиров.
На сегодняшний день в новом инфекционном центре под Уфой лежит 321 человек, то есть он заполнен практически полностью. Две палаты изолированы, так как у одного из пациентов с пневмонией обнаружили туберкулез.
Недавно представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что в России оснований для возвращения строгих ограничений на данный момент нет.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.