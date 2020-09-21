Вернут ли ограничения по коронавирусу в Башкортостане?

Издание «Российская газета» связалось с представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелитой Вуйнович.

По мнению Вуйнович, на данный момент предпосылок для введения ограничений нет, однако она добавила, что ограничения – это действенная и необходимая мера, позволяющая выиграть время, так что в случае ухудшения ситуации они будут оправданны.

«Важно помнить, что сдерживание эпидемии – это ответственность не только правительства, все общество является неотъемлемой частью этих усилий», – напомнила Вуйнович.

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