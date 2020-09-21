20 сентября прошло, однако школы и бизнес не ушли на карантин, а в городах не вернули режим самоизоляции. Значит ли это, что повторного введения ограничений не будет?
Вернут ли ограничения по коронавирусу в Башкортостане?
Издание «Российская газета» связалось с представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелитой Вуйнович.
По мнению Вуйнович, на данный момент предпосылок для введения ограничений нет, однако она добавила, что ограничения – это действенная и необходимая мера, позволяющая выиграть время, так что в случае ухудшения ситуации они будут оправданны.
«Важно помнить, что сдерживание эпидемии – это ответственность не только правительства, все общество является неотъемлемой частью этих усилий», – напомнила Вуйнович.
Ранее мы писали о том, откуда пошел фейк о закрытии школ в Башкортостане 20 сентября, и почему возвращение всеобщего карантина маловероятно.
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