Стало известно, кого будут прививать от коронавируса в Башкортостане

Глава Минздрава Башкортостана Максим Забелин сообщил о том, что в первую очередь прививки сделают медперсоналу.

«В настоящее время идет отбор кандидатов. Проведем необходимое тестирование и первую партию медицинских работников привьем и будем отслеживать дальше их состояние в соответствии с теми рекомендациями, которые выданы Министерством здравоохранения и разработчиком вакцины», – сообщил Забелин.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация от Covid-19 будет исключительно добровольной. О препарате «Гам-Ковид-ВАК» (торговая марка «Спутник V») и его побочках мы писали ранее.