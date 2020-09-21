19 сентября в республику поступила первая партия вакцины от Covid-19. Препарат способен выработать у человека иммунитет к коронавирусу сроком до двух лет.
Стало известно, кого будут прививать от коронавируса в Башкортостане
Глава Минздрава Башкортостана Максим Забелин сообщил о том, что в первую очередь прививки сделают медперсоналу.
«В настоящее время идет отбор кандидатов. Проведем необходимое тестирование и первую партию медицинских работников привьем и будем отслеживать дальше их состояние в соответствии с теми рекомендациями, которые выданы Министерством здравоохранения и разработчиком вакцины», – сообщил Забелин.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация от Covid-19 будет исключительно добровольной. О препарате «Гам-Ковид-ВАК» (торговая марка «Спутник V») и его побочках мы писали ранее.
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