Мэр Уфы Ульфат Мустафин подписал постановление о начале отопительного сезона 2020-2021 годов. В этом году отопление дают раньше обычного срока.
В Уфе начался отопительный сезон
Тепло в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения начали подавать еще 15 сентября.
В постановлении поручено руководителям предприятий-поставщиков тепловой энергии приступить к подаче тепла потребителям в соответствии с их заявками.
Как говорилось ранее, во всех жилых домах республики вне зависимости от заявок отопление включат 21-25 сентября.
По всем возникающим вопросам жители города могут обратиться в свою обслуживающую организацию, управляющую компанию, а также в Информационно-диспетчерский центр Уфы по телефону 112.
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