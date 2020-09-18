В Уфе начался отопительный сезон

Тепло в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения начали подавать еще 15 сентября.

В постановлении поручено руководителям предприятий-поставщиков тепловой энергии приступить к подаче тепла потребителям в соответствии с их заявками.

Как говорилось ранее, во всех жилых домах республики вне зависимости от заявок отопление включат 21-25 сентября.

По всем возникающим вопросам жители города могут обратиться в свою обслуживающую организацию, управляющую компанию, а также в Информационно-диспетчерский центр Уфы по телефону 112.