Когда в Башкортостане дадут тепло в жилые дома?

Сроки начала отопительного сезона зависят от погоды. Согласно действующему стандарту, отопительный период начинается после того, как в течение по крайней мере пяти дней продержится среднесуточная температура ниже +8 градусов.

2020-й год, однако, может стать исключением: ранее министр жилищно-коммунального хозяйства республики Борис Беляев заявил, что в связи с пандемией службы не будут выжидать пять суток.

Как ожидается, среднесуточная температура ниже +8 градусов в Башкортостане установится с 22-25 сентября, тогда же начнется и отопительный сезон. В первую очередь тепло дадут в объекты социального назначения.