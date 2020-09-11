Стало известно, когда в Башкортостане примут закон о «тихом часе»

Ближайшее пленарное заседание состоится 17 сентября. Среди тем – проект закона о запрете на проведение в многоквартирных домах и общежитиях шумных ремонтных работ в период с 13 до 15 часов. Ранее он был вынесен на общественные обсуждение, депутаты учтут предложенные поправки и, как ожидается, отправят законопроект на подпись.

Правило не будет действовать в новостройках первые полтора года с момента ввода в эксплуатацию. Также под исключение попадают неотложные работы и ликвидация последствий аварии.

Другой вопрос, который рассмотрят на этом заседании – ограничение розничной продажи сжиженного газа, о котором мы писали ранее. В случае одобрения законопроекта запретят продажу детям любых емкостей, содержащих сжиженный газ, включая зажигалки и баллоны.