«Тихий час» в Башкортостане закрепят законодательно

О принятии закона, запрещающего проведение ремонтных работ и шумных мероприятий в период с 13 до 15 часов, власти заговорили еще в мае 2020 года.

Тогда, во время самоизоляции, этот вопрос был особо актуален: с одной стороны, многие были вынуждены оставаться дома с детьми, с другой – многие решили потратить «каникулы» с пользой и заняться ремонтом. В результате в полицию и мэрию стали массово поступать жалобы: люди не могли организовать полноценный дневной сон для детей.

Как ожидается, закон будет принят уже на одном из сентябрьских заседаний. Правило не будет действовать в новостройках первые полтора года с момента ввода в эксплуатацию. Также под исключение попадают неотложные работы и ликвидация последствий аварии.