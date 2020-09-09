Жители Башкортостана могут оплатить виртуальные «кирпичи» для Уфимского хосписа

Организаторы проекта «Уфимский хоспис» подсчитали, что для возведения детского отделения необходимо 602 174 кирпича, это более 9,6 миллионов рублей.

На сайте проекта можно оплатить виртуальные «кирпичи»: 16 рублей – один кирпич, 160 рублей – 10 кирпичей, 1600 рублей – 100 кирпичей и так далее.

В холле стационара возведут стену благодарности, на которой будут написаны имена людей, купивших 100 и более кирпичей.

На сегодняшний день в Башкортостане в паллиативной помощи нуждаются более 23 000 взрослых и 680 детей. Это пациенты не только с онкологическими диагнозами, но и с генетикой, неврологией, последствиями травм и гериатрическими заболеваниями.

«Каждый ребенок, каждый взрослый имеет право на достойную жизнь без боли, страха, одиночества. Чтобы это стало возможным, мы по кирпичу строим здание нашего первого стационара, и нам не справиться без вашей поддержки», – рассказывает исполнительный директор проекта «Уфимский хоспис» Радмила Сурначева.