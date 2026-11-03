Дополнительный этап отбора для поступления в РМЛИ пройдет 10-13 ноября

Министр просвещения Башкортостана Ильдар Мавлетбердин опубликовал даты дополнительного этапа олимпиады «Путь в РМЛИ», по итогам которой отберут поступивших в новый Республиканский математический лицей-интернат имени Башира Рамеева.
Дополнительный дистанционный этап пройдет по следующему графику:
- 10 ноября – 5-е классы;
- 11 ноября – 6-е классы;
- 12 ноября – 7-е классы;
- 13 ноября – 9-е классы.
Зарегистрироваться можно будет пятого, шестого и седьмого ноября на платформе «Сириус.Курсы».
Недавно в администрации Радия Хабирова сообщили о том, что лицей-интернат достроен на 35%. Первых учеников он примет в 2027 году.
Площадь матлицея превысит 22 тыс. кв. м, в каждой параллели будет не более 60 учеников – до 20 человек в каждом из трех классов.
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