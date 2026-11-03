Дополнительный этап отбора для поступления в РМЛИ пройдет 10-13 ноября

Дополнительный дистанционный этап пройдет по следующему графику:

10 ноября – 5-е классы;

11 ноября – 6-е классы;

12 ноября – 7-е классы;

13 ноября – 9-е классы.

Зарегистрироваться можно будет пятого, шестого и седьмого ноября на платформе «Сириус.Курсы».

Недавно в администрации Радия Хабирова сообщили о том, что лицей-интернат достроен на 35%. Первых учеников он примет в 2027 году.

Площадь матлицея превысит 22 тыс. кв. м, в каждой параллели будет не более 60 учеников – до 20 человек в каждом из трех классов.