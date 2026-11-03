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Наука и образование

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Дополнительный этап отбора для поступления в РМЛИ пройдет 10-13 ноября

Министр просвещения Башкортостана Ильдар Мавлетбердин опубликовал даты дополнительного этапа олимпиады «Путь в РМЛИ», по итогам которой отберут поступивших в новый Республиканский математический лицей-интернат имени Башира Рамеева.

Рендер опубликовал Ильдар Мавлетбердин

Дополнительный дистанционный этап пройдет по следующему графику:

  • 10 ноября – 5-е классы;
  • 11 ноября – 6-е классы;
  • 12 ноября – 7-е классы;
  • 13 ноября – 9-е классы.

Зарегистрироваться можно будет пятого, шестого и седьмого ноября на платформе «Сириус.Курсы».

Недавно в администрации Радия Хабирова сообщили о том, что лицей-интернат достроен на 35%. Первых учеников он примет в 2027 году.

Площадь матлицея превысит 22 тыс. кв. м, в каждой параллели будет не более 60 учеников – до 20 человек в каждом из трех классов.

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