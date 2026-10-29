Республиканский математический лицей-интернат в Уфе готов на 35%

Площадь матлицея превысит 22 тыс. кв. м. Строительство стартовало в 2025 году и, как ожидается, он примет учеников первого сентября 2027 года.

Как сообщили в администрации главы региона, на сегодняшний день подрядчик оценивает готовность объекта в более чем 35%.

В трехэтажном корпусе А, который находится на месте бывшего недостроя, завершены монолитные и кладочные работы, проводят остекление витражей, монтаж сетей электроснабжения, отопления и вентиляции, устройство фасада.

Блок Б станет буферным пространством и объединит общими коридорами и лифтами все корпуса учебного заведения. Его строительная готовность – более 90%.

Жить учащиеся будут в комнатах с санузлом и душевой по два-три человека. В жилом блоке В, вместимость которого 250 человек, на первом этаже предусмотрены номера для проживания приглашенных преподавателей, а на втором-шестом расположены 115 комнат для учеников.

В блоке Г, который будет учебным пятиэтажным корпусом с большим конференц-залом, строители приступают к обустройству кровли, завершают кирпичную кладку наружных стен.

В каждой параллели будет не более 60 учеников – до 20 человек в каждом из трех классов. Как мы писали ранее, скоро пройдет дополнительный этап отбора для поступления в РМЛИ для тех, кто не успел в первую волну.