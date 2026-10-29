В Башкортостане пройдет дополнительный этап отбора для поступления в РМЛИ

Как мы писали ранее, дистанционный этап поступления в РМЛИ уже прошел. В нем приняли участие 1229 детей из 11 регионов страны.

Но министр просвещения Башкортостана Ильдар Мавлетбердин сообщил о том, что скоро пройдет еще один этап отбора для тех, кто не успел записаться. Его ввели по просьбе родителей учеников.

«До 15 декабря нам поступят результаты с платформы "Сириус", и мы сможем увидеть, как ребята справились с заданиями.

Также по просьбе родителей мы объявляем дополнительный этап отбора для тех, кто не успел в первую волну. Он пройдет с 10 по 13 ноября. А в марте 2027 года мы пригласим всех ребят, прошедших отбор, в Межвузовский студенческий кампус, где они очно будут решать разные задачи.

И тех, кто уже пройдет в третий этап, пригласим на летнюю смену "Путь в матлицей". Мы также начали подбирать педагогов. Ближе к концу учебного года определимся с ними», – рассказал Мавлетбердин.