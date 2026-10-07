В Минпросвещения Башкортостана рассказали, как попасть в новый математический лицей-интернат имени Башира Рамеева

В Башкортостане продолжается строительство Республиканского математического лицея-интерната имени Башира Рамеева (РМЛИ). У него будут особый статус и свой попечительский совет, который глава Башкортостана Радий Хабиров возглавит лично.
Попасть в РМЛИ смогут буквально только избранные, которые пройдут специальную олимпиаду. В Министерстве просвещения Башкортостана это подчеркивают:
«Олимпиада "Путь в РМЛИ" – это не просто соревнование. Основная цель – выявление талантливых и высокомотивированных школьников Республики Башкортостан, проявляющих способности к математике, физике и информатике, логическому и аналитическому мышлению, решению нестандартных задач и готовых к обучению по углубленным образовательным программам».
В каждой параллели будет не более 60 учеников – до 20 человек в каждом из трех классов.
Путь к поступлению состоит из трех этапов:
первый – дистанционный, и он состоится уже в октябре 2026;
второй – очный (февраль-март 2027) – для лучших участников первого этапа.
третий – летняя математическая школа (июнь-июль 2027).
Сроки проведения I этапа:
• 19-20 октября 2026 года — учащиеся 5-х классов;
• 20-21 октября 2026 года — учащиеся 6-х классов;
• 21-22 октября 2026 года — учащиеся 7-х классов;
• 22-23 октября 2026 года — учащиеся 9-х классов.
Зарегистрироваться можно тут.
В этом учебном году приглашают учащихся пятых, шестых, седьмых и девятых классов – соответственно, они будут отбираться в будущие шестые, седьмые, восьмые и десятые классы.
Подробнее о строительстве лицея мы писали ранее.
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