В Минпросвещения Башкортостана рассказали, как попасть в новый математический лицей-интернат имени Башира Рамеева

Попасть в РМЛИ смогут буквально только избранные, которые пройдут специальную олимпиаду. В Министерстве просвещения Башкортостана это подчеркивают:

«Олимпиада "Путь в РМЛИ" – это не просто соревнование. Основная цель – выявление талантливых и высокомотивированных школьников Республики Башкортостан, проявляющих способности к математике, физике и информатике, логическому и аналитическому мышлению, решению нестандартных задач и готовых к обучению по углубленным образовательным программам».

В каждой параллели будет не более 60 учеников – до 20 человек в каждом из трех классов.

Путь к поступлению состоит из трех этапов:

первый – дистанционный, и он состоится уже в октябре 2026;

второй – очный (февраль-март 2027) – для лучших участников первого этапа.

третий – летняя математическая школа (июнь-июль 2027).

Сроки проведения I этапа:

• 19-20 октября 2026 года — учащиеся 5-х классов;

• 20-21 октября 2026 года — учащиеся 6-х классов;

• 21-22 октября 2026 года — учащиеся 7-х классов;

• 22-23 октября 2026 года — учащиеся 9-х классов.

Зарегистрироваться можно тут.

В этом учебном году приглашают учащихся пятых, шестых, седьмых и девятых классов – соответственно, они будут отбираться в будущие шестые, седьмые, восьмые и десятые классы.

Подробнее о строительстве лицея мы писали ранее.