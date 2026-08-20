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Наука и образование

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Радий Хабиров рассказал о новом математическом лицее, который строят в Уфе

У нового математического лицея будет особый статус, свой попечительский совет, который глава Башкортостана Радий Хабиров возглавит лично. Также в нем будет система наставничества, а в качестве партнеров привлекут вузы республики, Евразийский НОЦ, Сбер и его «Школу 21».

Фото опубликовал Радий Хабиров

«Математический лицей, который мы строим в Уфе, – это не очередная школа. Это большое событие в жизни республики, к которому мы долго шли.

Разрабатывая концепцию и проект новой школы, мы вдохновлялись лучшими примерами, которые есть в нашей стране. Лицей будет носить имя Башира Рамеева, нашего земляка – создателя первых советских ЭВМ. Здесь будут работать самые талантливые педагоги, учиться – самые одаренные дети со всей республики. Для этого в составе лицея строим комфортную гостиницу. Отбор будет серьезным и, подчеркиваю, объективным – многоступенчатым.

Наша цель – собрать здесь выдающихся юных математиков, подготовить интеллектуальную элиту нашей республики и страны. При этом не забывая и про другие предметы, в том числе про физическое развитие. В лицее будет хорошее спортивное ядро, кроме того, ребята будут пользоваться инфраструктурой расположенного рядом Центра спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина», – рассказал Радий Хабиров.

Строительства лицея на 360 мест площадью более 22 тыс. кв. м стартовало в 2025 году. Он расположится рядом с ТВК «Уфа Экспо». На проект выделили 3,7 млрд рублей, из которых 2,3 млрд рублей – из федерального бюджета.

Здание состоит из четырех блоков. Сегодня в корпусах А, Б и В рабочие проводят усиление несущих конструкций, обустраивают кровлю, монтируют сети электроснабжения и воздуховоды для вентиляционной системы, а также выполняют внутреннюю отделку. В блоке Г приступили к возведению второго этажа. Дата завершения строительства – декабрь 2027 года.

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