Радий Хабиров рассказал о новом математическом лицее, который строят в Уфе

«Математический лицей, который мы строим в Уфе, – это не очередная школа. Это большое событие в жизни республики, к которому мы долго шли.

Разрабатывая концепцию и проект новой школы, мы вдохновлялись лучшими примерами, которые есть в нашей стране. Лицей будет носить имя Башира Рамеева, нашего земляка – создателя первых советских ЭВМ. Здесь будут работать самые талантливые педагоги, учиться – самые одаренные дети со всей республики. Для этого в составе лицея строим комфортную гостиницу. Отбор будет серьезным и, подчеркиваю, объективным – многоступенчатым.

Наша цель – собрать здесь выдающихся юных математиков, подготовить интеллектуальную элиту нашей республики и страны. При этом не забывая и про другие предметы, в том числе про физическое развитие. В лицее будет хорошее спортивное ядро, кроме того, ребята будут пользоваться инфраструктурой расположенного рядом Центра спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина», – рассказал Радий Хабиров.

Строительства лицея на 360 мест площадью более 22 тыс. кв. м стартовало в 2025 году. Он расположится рядом с ТВК «Уфа Экспо». На проект выделили 3,7 млрд рублей, из которых 2,3 млрд рублей – из федерального бюджета.

Здание состоит из четырех блоков. Сегодня в корпусах А, Б и В рабочие проводят усиление несущих конструкций, обустраивают кровлю, монтируют сети электроснабжения и воздуховоды для вентиляционной системы, а также выполняют внутреннюю отделку. В блоке Г приступили к возведению второго этажа. Дата завершения строительства – декабрь 2027 года.