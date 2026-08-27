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Наука и образование

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В Башкортостане первоклассникам добавят неделю каникул

В грядущем учебном году вступят в силу новые правила организации учебного процесса. Одно из главных нововведений коснется первоклашек (и их родителей).

В новом учебном году первоклассникам дадут дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля – чтобы дети не переутомлялись и сохраняли активность. Об этом сегодня, 27 августа, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

При этом министр уточнил, что администрации школ наделены правом самостоятельно корректировать сроки каникулярного отдыха на локальном уровне в зависимости от внутренних обстоятельств.

Учебный год начнется уже на следующей неделе – со вторника, первого сентября 2026 года, и завершится 26 мая 2027 года.

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