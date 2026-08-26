Во сколько обойдется сбор одного ребенка в школу в Уфе в 2026 году?

Опросили 9000 человек, все они ответили на один вопрос: «Какую сумму вы потратили в этом году на подготовку вашего ребенка (одного ребенка) к новому учебному году в школе?»

Участвовали Уфа, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград.

Среди всех этих городов в Уфе по-прежнему можно собрать ребенка в школу относительно бюджетно: в среднем жители потратили (или планируют потратить) 15,3 тыс. рублей – самый низкий ценник среди представленных городов, за исключением Волгограда (15,2 тыс. рублей). При этом по сравнению с прошлым годом затраты в Уфе увеличились на 11%.

Дороже всего сборы обходятся в Москве (21 тыс. рублей, +9%), Санкт-Петербурге (19,4 тыс. рублей, +11%) и Красноярске (18,5 тыс. рублей, +10%).