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Наука и образование

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Уфимский университет первым среди вузов России вошел в сеть CINVU

CINVU – это сеть виртуальных университетов исламского мира. Международная образовательная и научно-технологическая сеть, объединяющая организации из 57 стран мира.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Первым российским вузом, включенным в эту сеть, стал Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ).

Это 57 стран, колоссальный академический ресурс и прямое окно в образование Азии и Ближнего Востока.

Для нас это не просто дипломатический успех. Это реальный шанс для наших ребят – студентов и аспирантов – получить стажировки, практики и знания, которые раньше были труднодоступны. УУНиТ становится цифровым мостом, по которому пойдут не только лекции, но и совместные проекты, обмен опытом, новые профессии.

Особенно радует то, что наши студенты теперь смогут учиться у ведущих преподавателей исламского мира прямо из Уфы, в рамках программы виртуальной академической мобильности. И в то же время учащиеся из других вузов, входящих в эту сеть, получат доступ к лекциям и курсам ученых УУНиТ.

Мы строим образование без границ. И этот шаг – лишь начало», – прокомментировал присоединение к сети УУНиТ премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.

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