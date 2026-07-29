Радий Хабиров – об объединении БашГУ и УГАТУ: «Было очень много сомнений»

«На тот момент мы понимали, что должны показать со стороны нашей республики федеральному центру, Минобрнауки, научному сообществу, что стремимся вперед и готовы к определенной трансформации. И это было, наверное, одно из достаточно адекватных решений.

Я ведь сам выходец из Башгосуниверситета, 14 лет там работал. И когда мы объединяли классический университет и технический вуз, было очень много сомнений. Причем главное – не в профессиональной, а в эмоциональной составляющей. Люди говорили: "Вы убиваете наш университет, убиваете историю". Мы общались с профессурой, преподавателями, студентами, рассказывали о преимуществах. Когда я выступал на ученом совете, просто попросил: "Доверьтесь мне, мы идем правильным путем". Я и сейчас считаю, что мы правильно поступили.

Прежде всего, мы получили большой вуз. Он входит в пятерку крупных вузов России и на современной арене научных исследований, тех предложений, которые предоставляют Минобрнауки, Правительство России, может решать задачи, имея высокий научный и технологический потенциал, финансовую базу, соответствующую инфраструктуру.

Что получилось? Первое. Уфимский университет науки и технологий – участник "Приоритета 2030". Успех? Успех. Деньги есть? Есть. Продукты и результаты ждем.

Второе. Передовая инженерная школа прекрасно работает.

Третье. Парадоксальная вещь. Есть такой проект "Студенческий стартап". Республика Башкортостан по прошлому году собрала самое большое количество стартапов – порядка 120.

Уфимский университет науки и технологий начинает трансформироваться. Это не превращение путем сложения – два плюс два равняется четыре, и все. Мы хотим получить что-то более глубокое, что не достигается математически простейшими действиями. Кому-то надо было принимать это решение, надо было с людьми разговаривать. Они очень переживали. Мне важно было сохранить людей, которые боялись сокращений. Мы никого не сокращали, оптимизировали только кросс-дисциплинарные вещи, которые требовали определенной унификации. Мне кажется, первый этап перехода на режим совместной работы состоялся», – сказал глава региона.