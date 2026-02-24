В Уфимском кампусе открыли новую лабораторию биотехнологий

Лаборатория создана на базе Института природы и человека Уфимского университета науки и технологий.

«ИнноваБиоТех» ориентирована на прикладные и фундаментальные исследования в сфере биотехнологий, направленные на повышение качества жизни, развитие устойчивого сельского хозяйства и создание функциональных продуктов питания.

Лаборатория также будет заниматься формированием и пополнением коллекции высокоэффективных штаммов микроорганизмов для растениеводства и животноводства, повышением биодоступности жизненно важных микроэлементов, таких как йод и цинк, в пищевых продуктах.

Индустриальным партнером проекта выступило научно-внедренческое предприятие «БашИнком».

Интервью с директором компании «БашИнком» Вячеславом Кузнецовым и операционным директором Марией Кузнецовой вы можете почитать на нашем сайте.