В Уфимском кампусе открыли новую лабораторию биотехнологий

Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ продолжает пополняться резидентами: теперь там начала работу учебно-научная лаборатория биотехнологий «ИнноваБиоТех».
Лаборатория создана на базе Института природы и человека Уфимского университета науки и технологий.
«ИнноваБиоТех» ориентирована на прикладные и фундаментальные исследования в сфере биотехнологий, направленные на повышение качества жизни, развитие устойчивого сельского хозяйства и создание функциональных продуктов питания.
Лаборатория также будет заниматься формированием и пополнением коллекции высокоэффективных штаммов микроорганизмов для растениеводства и животноводства, повышением биодоступности жизненно важных микроэлементов, таких как йод и цинк, в пищевых продуктах.
Индустриальным партнером проекта выступило научно-внедренческое предприятие «БашИнком».
Интервью с директором компании «БашИнком» Вячеславом Кузнецовым и операционным директором Марией Кузнецовой вы можете почитать на нашем сайте.
Комментарии (0)