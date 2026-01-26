В Минобре Башкортостана рассказали, какая температура должна быть в школах

Министр образования Башкортостана Ильдар Мавлетбердин в соцсетях призвал коллег организовать контроль за тепловым режимом в зданиях: температура воздуха в учебных помещениях не должна быть ниже +18˚ по санитарным нормам.

Родители сами решают, идти ли ребенку на занятия при сильном морозе. Если ученик остается дома, важно заранее сообщить классному руководителю.

Школы работают при любой температуре на улице, решение об отмене очного посещения занятий из-за сильных морозов каждая школа принимает самостоятельно с учетом погодных условий.