В Минобре напомнили, при какой температуре школьники Башкортостана могут оставаться дома

По словам министра, занятия отменяются при следующих температурах.

Сельские школы:

начальные классы – -23˚;

среднее звено (с пятого по девятый классы) – -25˚;

старшие классы – -30˚.

Городские школы:

начальные классы – -25˚;

среднее звено – -27˚;

старшие классы – -32˚.

Кроме того, занятия по физкультуре в зимний период на открытом воздухе, согласно санитарным нормам и правилам, допускаются для учеников младших классов лишь при температуре воздуха не ниже -3˚ и скорости ветра не более 6-10 метров в секунду, для старшеклассников – не ниже -10˚ и ветре не сильнее 6-10 метров в секунду.

Родители сами решают, идти ли ребенку на занятия при сильном морозе. Если ученик остается дома, важно заранее сообщить классному руководителю.

«Напоминаю, что школа работает при любой температуре наружного воздуха, и решение об отмене очного посещения занятий из-за сильных морозов каждая школа принимает самостоятельно с учетом погодных условий.

Уважаемые коллеги, необходимо организовать контроль за тепловым режимом в зданиях, температура воздуха в учебных помещениях не должна быть ниже 18˚ по санитарным нормам», – добавил Мавлетбердин.