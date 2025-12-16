В Минобре напомнили, при какой температуре школьники Башкортостана могут оставаться дома

Декабрь уже перевалил за экватор, и хотя пока еще за окном относительно тепло, заморозки не за горами. Министр образования Башкортостана Ильдар Мавлетбердин напомнил об условиях, при которых могут быть отменены школьные занятия.
По словам министра, занятия отменяются при следующих температурах.
Сельские школы:
начальные классы – -23˚;
среднее звено (с пятого по девятый классы) – -25˚;
старшие классы – -30˚.
Городские школы:
начальные классы – -25˚;
среднее звено – -27˚;
старшие классы – -32˚.
Кроме того, занятия по физкультуре в зимний период на открытом воздухе, согласно санитарным нормам и правилам, допускаются для учеников младших классов лишь при температуре воздуха не ниже -3˚ и скорости ветра не более 6-10 метров в секунду, для старшеклассников – не ниже -10˚ и ветре не сильнее 6-10 метров в секунду.
Родители сами решают, идти ли ребенку на занятия при сильном морозе. Если ученик остается дома, важно заранее сообщить классному руководителю.
«Напоминаю, что школа работает при любой температуре наружного воздуха, и решение об отмене очного посещения занятий из-за сильных морозов каждая школа принимает самостоятельно с учетом погодных условий.
Уважаемые коллеги, необходимо организовать контроль за тепловым режимом в зданиях, температура воздуха в учебных помещениях не должна быть ниже 18˚ по санитарным нормам», – добавил Мавлетбердин.
