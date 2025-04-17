Радий Хабиров – об Уфимском кампусе: «Объем работы предстоит огромный»

«За моей спиной – стройплощадка второй очереди Межвузовского студенческого кампуса.

Объем работы предстоит огромный. Для сравнения, площадь 4-этажного Геномного центра, который мы недавно сдали, – 5,5 тысячи квадратных метров, а впереди у нас – еще 120 тысяч. Но за два года мы эту стройку завершим», – написал Радий Хабиров.

Строить Геномный центр начали в прошлом году и открыли четвертого апреля. В этом центре будут проводиться фундаментальные и прикладные биомедицинские исследования. В здании расположатся 17 лабораторий, в которых разместятся 166 научных работников, предусмотрены административные и санитарно-бытовые помещения, комнаты приема пищи, архивы, склады, вестибюли, гардеробы.

Фото на обложке опубликовал Андрей Назаров