В Уфе открылся Геномный центр

Строить Геномный центр начали в прошлом году, а сегодня, четвертого апреля, глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что он официально открыт.

Это четырехэтажное прямоугольное здание площадью почти 5,5 тыс. кв. м. Помимо самого геномного центра, в нем расположится также крупнейшая в России школа программирования «Школа-21» – совместный проект со Сбером.

В этом центре будут проводиться фундаментальные и прикладные биомедицинские исследования. В здании расположатся 17 лабораторий, в которых разместятся 166 научных работников, предусмотрены административные и санитарно-бытовые помещения, комнаты приема пищи, архивы, склады, вестибюли, гардеробы.

Здание геномного центра обещали сделать современным и энергоэффективным. При оформлении фасадов проектом предусмотрено использование различных композиционных приемов.

«В Башкортостане – очень сильная школа генетики, которую возглавляет выдающийся ученый Эльза Камилевна Хуснутдинова. И теперь мы даем этому важнейшему направлению новый, мощный импульс для развития.

Мы постарались оборудовать Геномный центр таким образом, чтобы команда ученых, действующие и будущие генетики, IT-специалисты получили все, что им необходимо для работы», – написал Радий Хабиров в соцсетях.

Фото на обложке: Минобр Башкортостана