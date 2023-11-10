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Наука и образование

Одну из башен уфимского кампуса назовут в честь китайского изобретателя

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Межвузовский кампус в Уфе достроят к 2025 году. Первую очередь сдадут в 2023 году, уже в ближайшее время в нем откроется 20 лабораторий и научных центров.

vk.com/radiyhabirov

Подводя итоги визита в составе официальной делегации от Башкортостана в Китай, премьер-министр Андрей Назаров сообщил о том, что большое количество китайских компаний уже подтвердили свое участие в Международной неделе бизнеса, которая пройдет в Уфе 22-25 ноября.

Сейчас под каждую компанию готовятся отдельные программы, чтобы партнеры могли эффективно провести в республике рабочие поездки и изучить направления по своим профилям.

Глава правительства отметил, что в планах, помимо экономических и инновационных, есть и развитие целого ряда гуманитарных, культурных и туристических проектов, большое внимание уделят сотрудничеству в сфере образования.

«Мы строим межвузовский студенческий кампус, и одна из семи башен главного здания будет названа в честь величайшего китайского ученого и изобретателя Шэнь Ко. Это и дань уважения, и один из символов сотрудничества с Китаем», – сообщил Андрей Назаров.

Шэнь Ко (1031-1095) – один из величайших ученых своего времени, его сравнивают с Михаилом Ломоносовым и Готфридом Лейбницем. Изобрел Посох Якова, первым описал принцип работы магнитной стрелки компаса, автор множества трактатов о музыке, астрономии, военной оборонительной тактике и укреплениях, живописи, чае, медицине.

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