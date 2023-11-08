Сотрудничество Башкортостана с Китаем: открытие прямых рейсов и совместных предприятий

Глава правительства рассказал о планах по развитию сотрудничества республики с Поднебесной:

– планируется открытие прямых авиарейсов из Уфы в города Китая, они способствуют развитию торгово-экономических связей;

– с компанией Jiangxi Sino-Ocean Willie Industrial прорабатывается вопрос открытия на территории Башкортостана предприятия по производству строительных материалов с применением новейших разработок, объем инвестиций может превысить 400 млн юаней (более 5,1 млрд рублей);

– планируется запуск сборочного производства тракторов – это совместный проект компании «Башсельхозтехника» и китайского предприятия «Зумлион Хэви Индустри Рус». Поступление первых пяти партий машинокомплектов ожидается уже до конца 2023 года.

Андрей Назаров отметил также, что за восемь месяцев текущего года взаимный товарооборот сложился на уровне $668 млн. Импорт, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился почти на 84%.