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Наука и образование

Ильдар Мавлетбердин назначен министром образования Башкортостана

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37-летний Ильдар Мавлетбердин официально вступил в должность главы Министерства образования и науки Башкортостана.

Фото: соцсети Ильдара Мавлетбердина

Ранее Ильдар Мавлетбердин возглавлял республиканский Минобр в статусе исполняющего обязанности.

Сегодня, 23 октября, на совещании в правительстве Башкортостана глава региона Радий Хабиров объявил о том, что подписал указ о назначении Мавлетбердина министром.

Прежний министр образования Айбулат Хажин перешел на работу в парламент республики, четвертого октября был его последний рабочий день.

Ильдар Мавлетбердин окончил БашГУ по специальности  «юриспруденция», закончил аспирантуру, в правительстве работает с 2016 года.

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