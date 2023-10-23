Ильдар Мавлетбердин назначен министром образования Башкортостана

Ранее Ильдар Мавлетбердин возглавлял республиканский Минобр в статусе исполняющего обязанности.

Сегодня, 23 октября, на совещании в правительстве Башкортостана глава региона Радий Хабиров объявил о том, что подписал указ о назначении Мавлетбердина министром.

Прежний министр образования Айбулат Хажин перешел на работу в парламент республики, четвертого октября был его последний рабочий день.

Ильдар Мавлетбердин окончил БашГУ по специальности «юриспруденция», закончил аспирантуру, в правительстве работает с 2016 года.