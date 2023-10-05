«Много было сделано, но остались и проблемные вопросы»: Айбулат Хажин подвел итоги своей работы в Минобре

От должностей освобождены глава Минобра Айбулат Хажин, вице-премьер правительства Илшат Тажитдинов и председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров. Все они переходят на работу в парламент, так как были избраны по итогам голосования в начале сентября.

«Без малого пять лет возглавлял Министерство образования и науки республики. Сегодня оставляю свой пост министра. Искренне хочу поблагодарить всех, кто поддерживал и подсказывал (в критике, в том числе) в работе. Поверьте, мне ваши предложения очень были важны, и что было в моих силах и полномочиях старался реализовать.

Много было сделано за эти пять лет, но остались и проблемные вопросы. Это и школа в уфимской Максимовке, школы в Кармаскалах, школа в Лазурном Стерлитамакского района.

Не бездействовали, очень старались использовать все возможные варианты привлечения средств. За счет федеральных средств комплексно отремонтировали только за два года 140 зданий школ. Это лидерская позиция в стране и ее удержим», – написал Хажин в соцсетях, поблагодарив коллег и всех, кто поддерживал его команду.