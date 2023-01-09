18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

В Башкортостане из-за морозов продлили школьные каникулы

Поделиться:

Министр образования Башкортостана Айбулат Хажин в соцсетях обратился к школьникам и их родителям.

«Уважаемые коллеги, родители, ребята! По прогнозам синоптиков ближайшие дни в республике будут аномально холодными. В связи с понижением температуры воздуха, администрациям образовательных организаций рекомендовано начать образовательный процесс 12 января.

Напомню, что школа работает при любой температуре наружного воздуха и решение об отмене очного посещения занятий из-за сильных морозов каждая школа принимает самостоятельно с учетом текущих погодных условий», – написал Айбулат Хажин.

Ранее мы писали о том, что в начальных классах сельских школ занятия отменяются при температуре -23˚, в городских – с -25˚ и ниже.

Занятия у обучающихся 5-9 классов в сельских школах отменяются при 25˚ ниже нуля, в городских – при 27˚ мороза.

Старшеклассники сельских школ могут не посещать занятия при температуре воздуха -30˚ и ниже, городских – -32˚ и ниже.

Также учитывается и температура воздуха в учебных помещениях, актовом зале, столовой и так далее – она не должна быть ниже 18˚ по санитарным нормам.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: