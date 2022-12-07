При какой температуре школьники Башкортостана могут оставаться дома?

Министр образования республики Айбулат Хажин в Telegram-канале сообщил о том, что в начальных классах сельских школ занятия отменяются при температуре -23˚, в городских – с -25˚ и ниже.

Занятия у обучающихся 5-9 классов в сельских школах отменяются при 25˚ ниже нуля, в городских – при 27˚ мороза.

Старшеклассники сельских школ могут не посещать занятия при температуре воздуха -30˚ и ниже, городских – -32˚ и ниже.

«Школа работает при любой температуре наружного воздуха и решение об отмене очного посещения занятий из-за сильных морозов каждая школа принимает самостоятельно с учетом текущих погодных условий.

При неблагоприятных погодных условиях школы работают в установленном режиме и обязаны организовать учебный процесс для любого количества детей, обеспечив оптимальный температурный режим в помещениях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Это значит, что если кто-то из учеников придет в школу, для них должны быть проведены уроки по расписанию, даже если их окажется два или три человека.

Кроме температуры воздуха на улице, существует еще температура воздуха в учебных помещениях, актовом зале, столовой и т.д. Она не должна быть ниже 18˚по санитарным нормам», – написал министр.