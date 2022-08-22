В Уфе затраты на сбор ребенка в школу выросли на 18% за год

В опросе участвовало 9000 человек, все они ответили на один вопрос: «Какую сумму вы потратили в этом году на подготовку вашего ребенка (одного ребенка) к новому учебному году в школе?»

Участвовали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Краснодар, Красноярск, Пермь, Воронеж и Волгоград.

Выяснилось, что среди всех этих городов в Уфе можно собрать ребенка в школу относительно бюджетно: в среднем жители тратили по 11 тыс. рублей – меньше только в Волгограде (10 200 рублей) и Воронеже (10 400 рублей). При этом по сравнению с прошлым годом затраты увеличились на 18%.

Дороже всего сборы обходятся в Москве (14 300 рублей, +30%) и Санкт-Петербурге (13 100 рублей, +31%).