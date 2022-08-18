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Наука и образование

Во сколько обойдется собрать первоклассника в школу в Башкортостане в 2022 году?

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Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало исследование средней стоимости минимального набора товаров для первоклассника по состоянию на июль 2022 года.

Согласно отчету, средняя стоимость сбора мальчика-первоклассника в школу составляет 22 889,56 рубля, из них 17 173,59 рубля – на одежду и обувь и 5715,97 рубля – на канцтовары.

В условном наборе – двое брюк, три верхних сорочки, две футболки, пять пар носков и по одной единице: джемпер, спортивный костюм, туфли летние, ботинки, кроссовки.

Стоимость условного минимального набора товаров для девочки-первоклассницы выше: 27 624,08 рубля, из них форма обойдется в 21 908,11 рубля и те же 5715,97 рубля – на канцтовары.

В условном наборе – по двое платьев, юбок и футболок, три блузки и пары колготок, пять пар носков, а также по одной единице: джемпер, спортивный костюм, туфли летние, ботинки, кроссовки.

Из канцтоваров – ранец, четыре тетради, по пять авторучек, карандашей и учебников и по одной штуке остальных принадлежностей.

При подсчете учитывались средние цены, зарегистрированные в различных магазинах республики, то есть суммы в Уфе могут значительно отличаться.

Кроме того – 30 тетрадей, три авторучки, четыре учебника и по одной штуке остальных принадлежностей.

Отмечается, что минимальные условные наборы для мальчиков и девочек подорожали по сравнению с июлем 2021г. на 118,2% и 115,4% соответственно.

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