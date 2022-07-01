Инженерная школа при УГАТУ получит грант до 1 млрд рублей

«Наши усилия, направленные на развитие науки, на обеспечение связи науки и производства, дают серьезные результаты. Уфимский государственный авиационный технический университет стал одним из победителей конкурса на создание передовых инженерных школ, в котором участвовали 89 вузов из 45 регионов страны. Всего таких школ в России будет 30.

Это несомненная заслуга нашего Евразийского научно-образовательного центра и успех коллектива УГАТУ. Что это дает? Передовая инженерная школа УГАТУ "Моторы будущего" в 2022-2024 годах получит грант до 1 млрд рублей. Эти деньги пойдут на выполнение глобальной научно-технической задачи – создание высокоэффективных силовых установок, агрегатов и их систем для боевой и гражданской авиации России, превышающих мировой уровень. В конечном итоге это позволит обеспечить технологический суверенитет нашей страны в этой сфере.

Важно, что проект нашей школы уже поддержали крупные индустриальные партнеры – "Ростех", «Камаз», Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова. Это, кстати, одна из главных особенностей передовых инженерных школ – к работе будут привлекать практиков с производства, а преподаватели вузов смогут стажироваться в производственных компаниях.

Поздравляю коллектив УГАТУ и команду Евразийского НОЦ с этим достижением! Удачи и новых высот!» – написал Радий Хабиров в соцсетях.