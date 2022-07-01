Радий Хабиров улетел в Минск

«Здравствуй, Минск! Здравствуй, братский белорусский народ! Сегодня и завтра работаем в Минске и Гродно на форуме регионов России и Беларуси.

Здесь ответственные, деловитые люди и огромный потенциал для взаимного экономического сотрудничества. Продолжаем работать с нашими лучшими надежными партнерами», – говорит Радий Хабиров в видео, опубликованном в соцсетях.

В 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение с белорусским холдингом «Амкодор»: на территории индустриального парка "Уфимский" компания построит завод по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна, а в Октябрьском районе Уфы – сервисный центр по обслуживанию сельскохозяйственной, коммунальной и другой техники.

Объем инвестиций по двум проектам составит 2,5 млрд рублей. Планируется создать более 200 рабочих мест.