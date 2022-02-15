Ректор УГАТУ рассказал о том, когда завершится объединение с БашГУ

Новый вуз получит название УУНТ – Уфимский университет науки и технологий. Ранее Радий Хабиров говорил о том, что объединение учреждений – обязательное условие для строительства межвузовского кампуса, которое в августе 2021 года было одобрено правительством России.

Ректор УГАТУ Сергей Новиков, как и Радий Хабиров, уверен, что интеграция вузов необходима и выгодна для республики и всех участников процесса, так как в итоге получится новый, более мощный вуз.

«После множества вопросов и волнений, неоднократных встреч ученого совета с Главой республики, Администрацией Главы все "за" и "против" наконец обсуждены.

Все понимают необходимость трансформации. Вместе с коллегами из БашГУ мы подготовили большую программу развития объединенного университета и утвердили ее. Первого сентября 2022 года будем встречать студентов уже в новом вузе», – сообщил Новиков в интервью «Уфа.Собака.ru».

Полное интервью Сергея Новикова можно почитать в февральском номере журнала или тут.