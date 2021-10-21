Уфимский межвузовский кампус будет проектировать шведская компания

Руководитель администрации главы республики Александр Сидякин сообщил о том, что по итогам конкурса на проектирование кампуса выбрали шведскую компанию, уже обладающую необходимым опытом.

В комплексе будут располагаться лабораторный и учебный блоки, спортзал, технопарк, парковка на 300 и более мест. Жилая зона будет поделена на две части: апарт-отель и таунхаусы.

Весь проект обойдется в 18 млрд рублей, 60% от этой суммы поступит из федерального бюджета и 20% вложат инвесторы. В проект входит также ремонт уже существующих общежитий вузов.

В первую очередь строительства откроют технопарк за счет республиканского бюджета. Во вторую, к 2024 году будут готовы апарт-отель, конференц-холл, спортивный, учебный и лабораторный блоки. Таунхаусы построят в последнюю очередь до конца 2025 года, они расположатся на склоне реки Белой, для этого расселят 22 жилых участка.