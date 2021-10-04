В Минобре Башкортостана высказались о переводе школьников на дистанционное обучение

Министерство образования республики оценило эффективность принятых недавно мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. В нескольких муниципалитетах на 14 дней учащиеся 5, 6, 7, 8 и 10 классов были переведены на дистанционку.
«В последние три дня мы впервые с первого сентября наблюдаем отрицательную динамику по количеству заболевших Covid-19.
Поэтому я считаю, что меры были приняты своевременно и позволили купировать проблемную ситуацию. Переводить школы на дистант в остальных муниципалитетах пока не вижу необходимости», – сказал министр образования Айбулат Хажин.
Радий Хабиров в ответ на это распорядился оперативно переводить отдельные школы на дистанционное обучение, если в них будут подтверждены очаги Covid-19.
Ранее мы писали о том, что на карантине по коронавирусу уже находятся 676 классов в 240 школах республики.
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