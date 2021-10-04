В Минобре Башкортостана высказались о переводе школьников на дистанционное обучение

«В последние три дня мы впервые с первого сентября наблюдаем отрицательную динамику по количеству заболевших Covid-19.

Поэтому я считаю, что меры были приняты своевременно и позволили купировать проблемную ситуацию. Переводить школы на дистант в остальных муниципалитетах пока не вижу необходимости», – сказал министр образования Айбулат Хажин.

Радий Хабиров в ответ на это распорядился оперативно переводить отдельные школы на дистанционное обучение, если в них будут подтверждены очаги Covid-19.

Ранее мы писали о том, что на карантине по коронавирусу уже находятся 676 классов в 240 школах республики.