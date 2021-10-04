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Наука и образование

В Башкортостане 240 школ переведены на карантин по коронавирусу

Несмотря на частичный перевод учеников на дистанционку, в республике школы продолжают периодически уводить отдельные классы на карантин.

«В порядка 29,4% школ зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией.

По состоянию на первое октября 240 школ, а это 676 классов, переведены на карантин из-за случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В городах Агидель, Кумертау, Салават и Уфа в более 30% школ классы находятся на карантине.

Конечно, надо активную работу с родительским сообществом вести, потому что при любой симптоматике вирусной инфекции ребенка запрещено вести в школу, и контактные дети, ушедшие на самоизоляцию, безусловно, должны находиться дома», – сказала четвертого октября на совещании в правительстве глава Роспотребнадзора Анна Казак.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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