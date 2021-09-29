Еще 5 школ Уфы переведут на дистанционное обучение

Еще несколько учебных заведений в скором времени переведут на дистанционное обучение из-за тяжелой ситуации по коронавирусу и другим ОРВИ.
С 30 сентября на дистанционное обучение переходят:
- гимназия №11;
- школа №23;
- школа №61;
- лицей № 62;
- лицей №160.
С 27 сентября на дистанционный формат обучения была переведена 51 школа Уфы, в них зарегистрирован высокий уровень заболеваемости ОРВИ и Covid-19.
29 сентября к ним добавились еще 19 школ. Во всех случаях удаленный формат обучения введен на 14 дней для учеников 5, 6, 7, 8 и 10 классов. Состав учебных заведений, частично работающих на удаленке, будет постоянно меняться в зависимости от роста или снижения уровня заболеваемости. В случае стабилизации эпидемиологической ситуации ученики вернутся на очный режим обучения.
Во всех образовательных организациях Уфы осуществляются профилактические меры: измеряется температура на входе, потоки учеников при возможности разводятся, ежедневно проводится влажная уборка и дезинфекция.
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