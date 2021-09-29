Еще 5 школ Уфы переведут на дистанционное обучение

С 30 сентября на дистанционное обучение переходят:

гимназия №11;

школа №23;

школа №61;

лицей № 62;

лицей №160.

С 27 сентября на дистанционный формат обучения была переведена 51 школа Уфы, в них зарегистрирован высокий уровень заболеваемости ОРВИ и Covid-19.

29 сентября к ним добавились еще 19 школ. Во всех случаях удаленный формат обучения введен на 14 дней для учеников 5, 6, 7, 8 и 10 классов. Состав учебных заведений, частично работающих на удаленке, будет постоянно меняться в зависимости от роста или снижения уровня заболеваемости. В случае стабилизации эпидемиологической ситуации ученики вернутся на очный режим обучения.

Во всех образовательных организациях Уфы осуществляются профилактические меры: измеряется температура на входе, потоки учеников при возможности разводятся, ежедневно проводится влажная уборка и дезинфекция.