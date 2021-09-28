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Наука и образование

В Уфе еще 19 школ переведут на дистанционное обучение

С 27 сентября на дистанционный формат обучения переведена 51 школа Уфы, в них зарегистрирован высокий уровень заболеваемости ОРВИ и Covid-19.

Мэрия города сообщает о том, что с 29 сентября к ним добавятся еще 19 уфимских школ. Удаленный формат обучения введен на 14 дней для учеников 5, 6, 7, 8 и 10 классов.

Заместитель главы администрации Уфы Гуллярия Ялчикаева сообщила о том, что в ближайшее количество школ на дистанционном обучении может увеличиться или уменьшится:

«Количество школ, ученики которых переходят на дистанционный формат обучения, может меняться в зависимости от роста или снижения уровня заболеваемости. В случае стабилизации эпидемиологической ситуации ученики вернутся на очный режим обучения», – подчеркнула Ялчикаева.

Во всех образовательных организациях Уфы осуществляются профилактические меры: измеряется температура на входе, потоки учеников при возможности разводятся, ежедневно проводится влажная уборка и дезинфекция.

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