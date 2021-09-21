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Наука и образование

В школах и вузах Уфы усилят меры безопасности после теракта в Перми

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров проник на территорию кампуса Пермского университета и открыл стрельбу из травматического оружия.

instagram.com/permuniversity

В результате инцидента погибли шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет, еще 24 пострадали. Нападавшего обезвредил сотрудник ДПС, сейчас он находится в больнице, состояние оценивается как тяжелое.

21 сентября на совещании в мэрии глава Администрации Уфы Сергей Греков поручил усилить меры безопасности в вузах, школах и других образовательных учреждениях. Ранее Радий Хабиров попросил Минобр изучить обстоятельства нападения и разработать необходимые меры для предотвращения таких случаев.

В мае текущего года аналогичное нападение было совершено в Казани, там погибли восемь человек, среди них семеро детей.

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