В школах и вузах Уфы усилят меры безопасности после теракта в Перми

В результате инцидента погибли шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет, еще 24 пострадали. Нападавшего обезвредил сотрудник ДПС, сейчас он находится в больнице, состояние оценивается как тяжелое.

21 сентября на совещании в мэрии глава Администрации Уфы Сергей Греков поручил усилить меры безопасности в вузах, школах и других образовательных учреждениях. Ранее Радий Хабиров попросил Минобр изучить обстоятельства нападения и разработать необходимые меры для предотвращения таких случаев.

В мае текущего года аналогичное нападение было совершено в Казани, там погибли восемь человек, среди них семеро детей.