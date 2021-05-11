8 человек погибло в результате нападения на школу в Казани

Во вторник, 11 мая, было совершено нападение на гимназию №175 в Казани: неизвестные проникли в школу с оружием и открыли стрельбу.
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Фото: Егор Алеев/ТАСС
Информация о происшествии разнится: сначала СМИ сообщали о двоих нападавших, один из которых был нейтрализован в здании школы.
Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что 19-летний злоумышленник Ильназ Галявиев действовал один, его задержали. Эту информацию подтверждает МВД. В своем Telegram-канале утром Галявиев написал о том, что планирует совершить нападение и застрелиться.
На сайте мэрии сообщают о восьми погибших (среди них семеро детей) и о 20 пострадавших. 12 мая в республике объявлено Днем траура, введен режим контртеррористической операции.
Мы скорбим вместе с Татарстаном и выражаем глубочайшие соболезнования близким пострадавших.
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