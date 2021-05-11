8 человек погибло в результате нападения на школу в Казани

Информация о происшествии разнится: сначала СМИ сообщали о двоих нападавших, один из которых был нейтрализован в здании школы.

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что 19-летний злоумышленник Ильназ Галявиев действовал один, его задержали. Эту информацию подтверждает МВД. В своем Telegram-канале утром Галявиев написал о том, что планирует совершить нападение и застрелиться.

На сайте мэрии сообщают о восьми погибших (среди них семеро детей) и о 20 пострадавших. 12 мая в республике объявлено Днем траура, введен режим контртеррористической операции.

Мы скорбим вместе с Татарстаном и выражаем глубочайшие соболезнования близким пострадавших.