В уфимские школы поступили сообщения об угрозе теракта

По неофициальной пока информации, в 20 учебных заведений Уфы поступили сообщения о минировании.

Родители школьников в соцсетях сообщают о том, что тревога не была учебной. Им разослали сообщения с просьбой забрать детей от здания дворца детского и юношеского творчества «Орион». В МВД официально информацию пока не прокомментировали.

Управление гражданской защиты сообщило о начале проверок готовности школ к возникновению чрезвычайных ситуаций. Учебные эвакуации должны завершиться во всех школах до 15 сентября.