В уфимские школы поступили сообщения об угрозе теракта

В нескольких школах Уфы экстренно эвакуировали сотрудников и учащихся.
По неофициальной пока информации, в 20 учебных заведений Уфы поступили сообщения о минировании.
Родители школьников в соцсетях сообщают о том, что тревога не была учебной. Им разослали сообщения с просьбой забрать детей от здания дворца детского и юношеского творчества «Орион». В МВД официально информацию пока не прокомментировали.
Управление гражданской защиты сообщило о начале проверок готовности школ к возникновению чрезвычайных ситуаций. Учебные эвакуации должны завершиться во всех школах до 15 сентября.
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