В Уфе проведут учебную эвакуацию во всех школах

Учения будут направлены на отработку действий школьников и сотрудников школ в условиях ЧС или при угрозе ее возникновения.

Среди отрабатываемых сценариев есть пожар и угроза теракта. О начале эвакуации сообщат пожарные сирены, школьники выстроятся и покинут здание под руководством преподавателей.

Учения во всех школах завершатся до 15 сентября. На них будут присутствовать специальные наблюдатели, которые будут оценивать действия участников.