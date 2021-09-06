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В Башкортостане растет заболеваемость Covid-19 среди школьников и педагогов

Шестого сентября на совещании в правительстве республики обсудили готовность школ к началу учебного года.

«В целом ситуация стабильная, единственное, сейчас наблюдаем на протяжении первых трех дней учебного года небольшой рост количества заболевших Covid-19 среди обучающихся и педагогов», – сообщил глава Минобра Айбулат Хажин.

На это глава республики Радий Хабиров поручил взять ситуацию на особый контроль и мониторить динамику по школам и по вузам, чтобы в случае необходимости ввести дополнительные ограничения.

В текущем учебном году учителям на уроках разрешили снимать маски при соблюдении 1,5-метровой дистанции от учеников. Об этой и других мерах, введенных Минобром, мы писали ранее.

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