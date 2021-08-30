Масочный режим, кабинетная система, вакцинация: как начнут работу школы Башкортостана в 2021 году

О режиме работы школ 30 августа на совещании в правительстве рассказал глава Минобра Айбулат Хажин:

– линейки первого сентября пройдут для отдельных классов и параллелей на открытом воздухе;

– родители и опекуны будут допускаться только при соблюдении масочного режима;

– все входы в школы будут открыты для разделения потоков обучающихся;

– сохранится кабинетная система обучения, то есть дети не будут ходить по классам;

– в местах скопления детей будут работать рециркуляторы;

– в столовых тоже будут разделять потоки детей;

– при соблюдении 1,5-метровой дистанции между обучающимися и педагогом учитель сможет не надевать маску;

– привито около 76% педагогов общеобразовательных организаций, всего планируют привить не менее 80%;

– с первого сентября начнут работу медицинские инспекторы.