Масочный режим, кабинетная система, вакцинация: как начнут работу школы Башкортостана в 2021 году

До первого сентября остались считаные дни. Школы начнут работу с ограничениями, многие из которых люди помнят по прошлому учебному году.
О режиме работы школ 30 августа на совещании в правительстве рассказал глава Минобра Айбулат Хажин:
– линейки первого сентября пройдут для отдельных классов и параллелей на открытом воздухе;
– родители и опекуны будут допускаться только при соблюдении масочного режима;
– все входы в школы будут открыты для разделения потоков обучающихся;
– сохранится кабинетная система обучения, то есть дети не будут ходить по классам;
– в местах скопления детей будут работать рециркуляторы;
– в столовых тоже будут разделять потоки детей;
– при соблюдении 1,5-метровой дистанции между обучающимися и педагогом учитель сможет не надевать маску;
– привито около 76% педагогов общеобразовательных организаций, всего планируют привить не менее 80%;
– с первого сентября начнут работу медицинские инспекторы.
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