Радий Хабиров: «В этом году откроем еще девять школ»

«Лучше этого ничего нет – наши дети идут в школу, со своими учителями. А рядом – их родители. Всех поздравляю!

P. S. Эта школа новая, в Зубово Уфимского района. И таких школ, новых и современных, за два года в республике мы построили 28 и создали 9916 мест для учеников.

А в этом году введем еще девять школ на 6 322 места. У нас есть и старенькие школы, которые нужно ремонтировать, и переполненные. Будем строить и ремонтировать и дальше», – подписал Радий Хабиров это видео.

Известно, что до конца 2021 года планируют открыть школу на 1650 мест в микрорайоне Инорс. Это будет самая большая школа не только в Уфе, но и во всей республике, она станет частью масштабного образовательного центра.