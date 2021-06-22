Могут ли в Башкортостане обязать студентов прививаться от Covid-19?

«Студентов обязательно необходимо вакцинировать. Перед началом учебного сезона целесообразно, чтобы все студенты прошли вакцинацию.

Рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля. К тому, чтобы к первому сентября подготовиться, и для того, чтобы учебный процесс шел без сбоев», приводит слова глава Минздрава Михаила Мурашко издание «Интерфакс».

Официальное решение об обязательной вакцинации студентов ни на федеральном, ни на республиканском уровне еще не принято, однако уже объявлено, что общежития вузов Башкортостана будут заселять только привитых студентов.