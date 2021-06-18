Общежития вузов Башкортостана будут заселять только привитых студентов

18 июня ректор БГМУ Валентин Павлов заявил, что до очных занятий будут допускаться только привитые студенты, непривитых не будут заселять в общежития. Такое решение принял ректорский совет.

На сегодняшний день в общежитиях вузов периодически появляются очаги заболевания, которые локализуются руководством совместно с Роспотребнадзором.

Приемная кампания в уфимских вузах уже началась, прием документов проходит в обычном порядке, многие подают их удаленно.