Общежития вузов Башкортостана будут заселять только привитых студентов

Вслед за учреждениями культуры и спорта под новую волну коронавирусных ограничений попадают и вузы.
18 июня ректор БГМУ Валентин Павлов заявил, что до очных занятий будут допускаться только привитые студенты, непривитых не будут заселять в общежития. Такое решение принял ректорский совет.
На сегодняшний день в общежитиях вузов периодически появляются очаги заболевания, которые локализуются руководством совместно с Роспотребнадзором.
Приемная кампания в уфимских вузах уже началась, прием документов проходит в обычном порядке, многие подают их удаленно.
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