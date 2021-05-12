В школах Уфы усилят меры безопасности

На оперативном совещании в администрации города 12 мая мэр Сергей Греков распорядился провести соответствующие мероприятия в учебных заведениях Уфы.

В школах не только усилят все меры безопасности, но и проведут инспекции: проверят охранные предприятия, работающие со школами, и системы безопасности.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел с оружием и самодельными бомбами в гимназию №175 в Казани и устроил стрельбу, в результате чего погибло 9 человек, 18 детей и трое взрослых госпитализированы, два ребенка в крайне тяжелом состоянии.

Ранее Радий Хабиров предложил пострадавшим при нападении пройти бесплатную реабилитацию в санаториях Башкортостана и пообещал оказать Татарстану любую помощь.